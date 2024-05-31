تعليق جديد من السلطات المصرية حول اختفاء المواطن السعودي "هتان شطا" في القاهرة

صحيفة الخليج 365: كشفت السلطات المصرية، تفاصيل جديدة عن المواطن السعودي هتان غازي شطا الذي فٌقد في القاهرة منذ أكثر من شهر.

وأوضحت السلطات المصرية، أن الفريق الأمني لم يعثر حتى الآن على أي دلائل تفيد بتعرض هتان إلى حادث جنائية.

وبدأت الأجهزة الأمنية بتتبع خط سير المواطن السعودي عبر كاميرات المراقبة منذ ظهوره آخر مرة في منطقة الرحاب، بحسب مصادر لـ العربية نت.

وكثفت الجهات الأمنية المصرية مراقبتها لكاميرات المراقبة في الشوارع كافة والمناطق المحيطة بمنطقة الرحاب في محاولة للوصول إلى مكان المفقود وتحديد موقعه.