بعد الحكم عليها بالسجن المؤبد.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل جديدة عن قضية "أم اللول" ودورها في شبكة تجارة المخدرات

صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة الداخلية العراقية، معلومات جديدة، عن شبكة تجارة المخدرات، التي ألقت القبض على أفرادها، وكان من بينهك البلوجر هديل خالد، الشهيرة بـ "أم اللول".

وقالت الداخلية العراقية إنها أخضعت أم اللول للرقابة منذ عام 2023م، بحسب ما نقلته حسابات إخبارية محلية.

وأكدت أن القبض على البلوجر جاء بعد اعتراف جميع أفراد الشبكة عليها،

وكان القضاء العراقي قد أصدر حكما بالسجن المؤبد على "أم اللول"، قبل يومين من الآن، بعد إدانتها بتجارة المخدرات.

وبحسب حكم الإدانة، فإن أم اللول استغلت نشاطها في مواقع التواصل الاجتماعي وشهرتها لتجارة المخدرات ونقلها داخل العراق.