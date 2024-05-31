شاهد.. صور توثق آخر ظهور للمواطن هتان شطا قبل اختفاءه بساعات في مصر

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صحيفة الخليج 365: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً جديدة للمواطن السعودي المختفي في مصر هتان شطا، وثقتها كاميرا مراقبة قبل اختفائه بساعات.
وأظهرت الصور وجود "هتان" البالغ من العمر 40 عاما، بجوار سيارة أجرة من نوع "سوزوكي" لنقل الركاب في منطقة التجمع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.
جدير بالذكر أن هتان اختفى يوم 22 أبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر للانتقال إليها.
من جهة أخرى تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تغيب المواطن السعودي، والوصول إليه بعدما رجحت التحريات عدم تعرضه لأي حادث جنائي.