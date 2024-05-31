شاهد.. صور توثق آخر ظهور للمواطن هتان شطا قبل اختفاءه بساعات في مصر

صحيفة الخليج 365: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً جديدة للمواطن السعودي المختفي في مصر هتان شطا، وثقتها كاميرا مراقبة قبل اختفائه بساعات.

وأظهرت الصور وجود "هتان" البالغ من العمر 40 عاما، بجوار سيارة أجرة من نوع "سوزوكي" لنقل الركاب في منطقة التجمع الخامس قبل أن يختفي ويفقد الاتصال مع أسرته.

جدير بالذكر أن هتان اختفى يوم 22 أبريل من القاهرة الجديدة، وقبل اختفائه كان يبحث عن شقة جديدة في منطقة 6 أكتوبر للانتقال إليها.