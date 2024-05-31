بالفيديو.. "استشاري" يكشف عن فوائد تناول الشاي الأخضر لمرضى القلب والسكري

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور ماجد خليفة، استشاري باطنية، عن فوائد تناول الشاي الأخضر.

ضغط الدم والسكري

وقال خلال لقاء مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: "هناك عدة دراسات أثبتت أن الشاي الأخضر يساعد على انخفاض ضغط الدم بنسبة طبيعية، ويساعد مرضى السكري من خلال تقليل مقاومة الإنسولين في جسم الإنسان".

القلب

وأضاف: " كما يفيد مرضى القلب من خلال تقليل الكوليسترول، وتقليل الدهون الثلاثية والدهون قليلة الكثافة".

كافيين

وأشار إلى أن هناك معلومة خاطئة بأن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، حيث يحتوي فقط على 20 إلى 50 مللي جرام من الكافيين بينما يحتوي الشاي الأحمر على 70 مللي جرام كافيين، والنسبة في القهوة تتراوح من 70 إلى 120 مللي جرام.

أعراض

وواصل: " حتى نصل إلى أعراض الكافيين العالي نحتاج من 200 إلى 300 مللي جرام ". وأضاف: " نحتاج 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأخضر حتى نصل إلى الأعراض الجانبية للكافيين والتي تتمثل في تسارع وخفقان دقات القلب والتأثير على الجهاز الهضمي مثل الإسهال وقلة النوم".