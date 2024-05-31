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بالفيديو: بث مباشر للمباراة النهائية بين "النصر 0- الهلال 1 " على كأس الملك

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صحيفة الخليج 365: تقدم صحيفة الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة "الهلال والنصر " في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، و التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

سجل لاعب الهلال ميتروفيتش الهدف الأول في مرمى النصر عند الدقيقة 7.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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