بالفيديو: بث مباشر للمباراة النهائية بين "النصر 0- الهلال 1 " على كأس الملك

صحيفة الخليج 365: تقدم صحيفة الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة "الهلال والنصر " في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، و التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل لاعب الهلال ميتروفيتش الهدف الأول في مرمى النصر عند الدقيقة 7.

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