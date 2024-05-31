شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بتمديد خدمة بندر بن أسعد مديرا عاما لمعهد الإدارة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتمديد خدمة بندر بن أسعد السجان مديرا عاما لمعهد الإدارة العامة لمدة 4 سنوات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أصدر مؤخرا أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم.

وجاء هذا الأمر الملكي الكريم ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة في جميع أعماله.