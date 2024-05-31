"سند" يضيء منزل "ياسر زين"

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق الشاب ياسر مطيع الرحمن زين بمولود اتفق وحرمه على تسميته "سند".

"الخليج 365" تتقدّم بالتهنئة لـ" ياسر زين " بهذه المناسبة، وتدعو الله أن يجعل "سند" من مواليد السعادة.

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