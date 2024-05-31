شاهد: السيارات الحديثة للمرور السري تفاجئ المخالفين في شوارع الرياض.. وهذا ما عثر عليه داخل مركبة مخالفة أثناء تفتيشها

صحيفة الخليج 365: بث سناب الداخلية، مقطع فيديو يوثق السيارات الحديثة للمرور السري، وهي تفاجئ المتهورين والمخالفين في ساعات الليل المتأخرة في شوارع الرياض.

وضبطت الدوريات خلال الحملة عدد من المخالفين، حيث تمثلت المخالفات في سير المركبة بدون لوحات، والعثور على مخدرات في سيارة أثناء توقيفها للتفتيش.

كما تضمنت المخالفات عدم الالتزام بالمسارات المحددة في الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، وسوء استخدام أنوار التلاقي، والسير ليلاً بدون أنوار، وتظليل المركبة بدرجة تحجب الرؤية، وعدم وجود رخصة قيادة.

وشملت المخالفات أيضاً، تعديل هيكل المركبة وإصدار أصوات مزعجة، وقائد سيارة يقوم بمناورة بين المركبات، وقائد سيارة لاندكروزر يضع لوحات لا تعود إلى المركبة.

وأوقف المرور السري سيارة مخالفة وعند تفتيشها عثر بداخلها على 410 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بحوزة شخصين، وامرأة تقود سيارة بدون لوحة أمامية.