بالفيديو.. "مواطن" يروي قصة تبرعه ب "كليته" لطفلة لا يعرفها في تبوك.. ويكشف السبب

صحيفة الخليج 365: روى المواطن عبد الله العنزي، تفاصل تبرعه بإحدى كليتيه لطفلة لا يعرفها في تبوك لينهي معاناتها مع المرض.

الغسيل الكلوي

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية:"كنت أتردد على مستشفى تبوك وغيرها من المستشفيات، ولاحظت معاناة مرضى الغسيل الكلوي من المرض وجلسات الغسيل". مضيفا أن والده كان مريض فشل كلوي ويجري جلسات غسيل قبل 25 عاما.

التبرع

وتابع:" قررت التبرع بكليتي، وتوجهت إلى مستشفى الملك سلمان بمنطقة تبوك وأبلغت المنسقين برغبتي في التبرع لأي شخص يحتاج إلى كلية "، لافتا إلى أن التحاليل الخاصة به تطابقت مع تحاليل الطفلة.

إنهاء معاناة الطفلة

وأشار إلى أن شقيق الطفلة حاول التبرع لها في وقت سابق، ولكن فشل التبرع، مضيفا أن الله عز وجل سخره للطفلة لإنهاء معاناتها، واستغرق إجراء التحاليل والعملية شهرين.