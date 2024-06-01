بالفيديو: الهلال يفوز على النصر بركلات الترجيح ويتوج بلقب كأس الملك

صحيفة الخليج 365: توج فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النصر، 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة.

وشهدت الدقيقة السابعة هدف الهلال بعد كرة عرضية من مالكوم من جهة اليمين قابلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية من يسار منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

وبالدقيقة 88، جاء هدف التعادل لفريق النصر بعد رمية تماس من جهة اليمين نفذت برمية طولية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أيمن يحيي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

.