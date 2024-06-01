بالفيديو ..متخصص في اللغات : طرح ⁧‫رضا العنزي‬⁩ حول الشخصيات التاريخية كان مجرد آراء شاطحة

صحيفة الخليج 365:علق المتخصص في اللغات نواف البيضاني، على ما طرحه الباحث في التاريخ رضا الشملاني بشأن بعض الشخصيات التاريخية ووصفه بالطرح المنفلت.

وقال البيضاني خلال برنامج سؤال مباشر على قناة العربية:" طرح الأستاذ رضا كان طرح منفلت وليس فيه أي ضابط لما يسمى بالطرح العلمي، وهي مجرد آراء شاطحة، وفيه عدم احترام لشخصيات مثل ابن كثير والطبري".

وأضاف:" عندما يستسهل الإنسان أن ينتقد مثل هذه القامات على الأقل لا بد أن يكون نوع من الاحترام في النقد، لأننا نشأنا في بيئة تحثنا على احترام العلم".

وتابع:" هو لم يستخدم في طرحه علوم الآلة وهي علوم اللغة العربية، والشيء الآخر هي مسألة الإنصاف فعندما اختلف معك يجب أن أنصفك ولا أشيطنك لان لدي منك مذهب سياسي أو مذهبي أو عنصري".

وأكمل:" المشكلة إنه يقول إن هذا التاريخ الذي وصلنا له هو تزوير من العباسيين لتشويه صورة الدولة الأموية، ووصل هذا التشويه إلى مسألة النسب وهذه لا يقولها عربي لأن العربي عندما يختلف مع ابن عمه يستحيل أن يمس النسب".