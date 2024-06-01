السعودية | نائب رئيس جمهورية إندونيسيا يزور الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار أديسومارمو الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

زار نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور معروف أمين، اليوم، الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو، بحضور معالي رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي.

واطلع نائب رئيس الجمهورية الإندونيسية، على سير العمل في صالة المبادرة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها الصالة، وتنظيم الخدمة في المطار بوقت قياسي، ودور مبادرة “طريق مكة” في إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام في بلدانهم.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس والمحطة الثالثة في الجمهورية الإندونيسية بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.