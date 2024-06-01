السعودية | “الأمن” يطيح بـ 12 مهرباً للمخدرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من مهربي الموادّ المخدرة في عدة مناطق؛ وذلك في إطار حملاتها المكثفة لرصد ومحاربة جرائم المخدرات بالمملكة.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما ألقت المديرية القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجه 1.2 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.

فيما أطاحت الدوريات البرية لحرس الحدود، بـ 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم 195 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر في قطاع الدائر بمنطقة جازان، وأحبطت تهريب 160 كيلوغراماً أخرى في قطاع العارضة.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتوقيفهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية الخليج 365.