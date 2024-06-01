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السعودية | “الشؤون الإسلامية” تعقد اجتماع مجلس أمناء المعهد الإسلامي العالي بلوغا في جمهورية السنغال

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الأول، اجتماع مجلس أمناء المعهد الإسلامي العالي بلوغا في جمهورية السنغال، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، استعرض العنزي دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومنها خدمة مسلمي السنغال في تأسيس المعهد الإسلامي العالي، معبراً عن المنهج الوسطي الذي تمثله المملكة وهذا المعهد ثمرة لهذا التعاون، مشيراً إلى أن المعهد يدرس به طلاب من إحدى عشر دولة ويزيد عدد طلابه عن سبع مائة طالب وطالبة.

كما استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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