شاهد.. «أوتافيو» لاعب النصر يدخل في مشادة مع مشجع هلالي بعد خسارة نهائي كأس الملك

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو، لحظة حدوث مشادة كلامية بين أوتافيو لاعب فريق النصر وأحد مشجعي نادي الهلال، بعد انتهاء مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهر مقطع الفيديو، صعود لاعبي النصر إلى منصة التتويج، وقام مشجع هلالي باستفزاز أوتافيو ليحدث بينهما مشادة كلامية.

وتدخل وليد عبدالله حارس مرمى النصر، وطلب من المشجع الهلالي، الالتزام بالهدوء وعدم استفزاز "أوتافيو"، ولكن المشجع ظل يردد: "فاز الهلال".

الجدير بالذكر أن فريق الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2024، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 4-5، في المباراة النهائية.