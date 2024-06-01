شاهد.. بكاء كريستيانو بعد خسارة النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لحظة بكاء، قائد فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارة النصر بركلات الترجيح أمام الهلال في نهائي كأس الملك.

وظهر رونالدو وهو يبكي داخل ملعب المباراة بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الهلال بركلات الترجيح 5-4.

وتجمع عدد من لاعبي النصر حول كريستيانو رونالدو وهو يمشي داخل الملعب، في محاولة لتهدئته بعد الخسارة أمام الهلال.

وتوج فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النصر، 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة.