شاهد.. ولي العهد يسلم كأس الملك لرئيس ولاعبي الهلال ويلتقطون معه الصور التذكارية

صحيفة الخليج 365 : توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لاعبي فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2024، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف ولي العهد على المنصة بينما تقدم لاعبو فريق الهلال من بينهم سلمان الفرج وسالم الدوسري، وقاموا باستلام الكأس من الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، واستلم كأس خادم الحرمين الشريفين، من ولي العهد على المنصة والتقط الصور التذكارية معه.