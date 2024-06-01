شكرا لقرائتكم خبر عن "مائي" يؤكد أهمية الاستفادة من تقنيات معالجة المياه الرمادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي"، أهمية اتخاذ إجراءات فعالة للكشف المبكر عن تسربات المياه وتبني تنفيذ الحلول العاجلة لمعالجتها.

كما شدد على استبدال الأدوات الصحية حسب اللائحة الفنية للأدوات الصحية المرشدة، والصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. الاستفادة العلمية من الأبحاث التطبيقية وحرّص المركز على الاستفادة العلمية من الأبحاث التطبيقية والتقنيات الخاصة بمعالجة المياه الرمادية، بما يُسهم في إعادة استخدامها بالمواقع.

هذا إضافةً إلى الصيانة الوقائية في المرافق العامة ومنظومة المياه، وعدم الاعتماد على مياه الشرب في الأغراض غير الضرورية، مثل التبريد والري، والاعتماد على المصادر البديلة في ذلك.

ونظّم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" ورشة العمل الثانية ضمن مسار تفعيل مبادرة خفض استهلاك المياه بالجهات الحكومية. رفع كفاءة وترشيد استخدام المياه وتأتي الورشة استكمالًا للجهود المستمرة من دعم فني واستشاري من قِبل المركز للجهات الحكومية؛ بتطبيق أفضل المعايير الفنية لرفع كفاءة وترشيد استخدام المياه في جميع المرافق والمنشآت الحكومية.

وتهدف مبادرة خفض استهلاك المياه بالجهات الحكومية إلى تحقيق الكفاءة بمنظومة المياه وترشيد استهلاكها بالمواقع التابعة لهذه الجهات، وإيقاف الهدر المائي.

هذا بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة المالية من خلال تقليل المصروفات لفواتير المياه، والمحافظة على البنية التحتية بالمواقع، وخفض تكاليف الاستثمار في إعادة التأهيل.

كما أكد الالتزام بالتنظيمات والتشريعات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص بما يحقق رفع الكفاءة والترشيد.