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أمام صمت غريب وغير مفهوم.. "علاء مبارك" يعلق على موقف "محمد صلاح " من الحرب في غزة

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صحيفة الخليج 365: انتقد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل " محمد حسني مبارك" ، عبر صفحته الشخصية بمنصة " إكس " صمت اللاعب المصري " محمد صلاح" حول الهجوم الإسرائيلي على غزة ورفح.

وكتب علاء في تغريده له : "محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه نفتخر به نتابع مبارياته مع نادي . حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد".

وواصل:" الغريب أن معظم نجوم ، عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم، تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل فى رفح أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب!" ، مٌضيفا :" كنا ننتظر موقف من محمد صلاح كما فعل الآخرون لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق".

وأنهى علاء تغريدته برسالة لصلاح ، وقال :"النجم المحبوب، الصمت ليس مطلوب في كل الأحوال فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل و جيش يقتل الطفولة بدم بارد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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