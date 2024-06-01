أمام صمت غريب وغير مفهوم.. "علاء مبارك" يعلق على موقف "محمد صلاح " من الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: انتقد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل " محمد حسني مبارك" ، عبر صفحته الشخصية بمنصة " إكس " صمت اللاعب المصري " محمد صلاح" حول الهجوم الإسرائيلي على غزة ورفح.

وكتب علاء في تغريده له : "محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه نفتخر به نتابع مبارياته مع نادي ليفربول. حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد".

وواصل:" الغريب أن معظم نجوم الرياضة، عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم، تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل فى رفح أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب!" ، مٌضيفا :" كنا ننتظر موقف من محمد صلاح كما فعل الآخرون لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق".

وأنهى علاء تغريدته برسالة لصلاح ، وقال :"النجم المحبوب، الصمت ليس مطلوب في كل الأحوال فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل و جيش يقتل الطفولة بدم بارد".