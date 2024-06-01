شكرا لمتابعة خبر عن أرجنتيني يروي قصة عشقه لـ جزيرة تاروت في القطيف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الأرجنتيني كارلوس قصة عشقه لـ جزيرة تاروت في القطيف والتي بدأت منذ ما يقرب من 20 عاما.

ولفت كارلوس أنه لا يزال يزور مدن المملكة وما بها من أصدقاء، مضيفا أنه يجب جزيرة تاروت لأنها مدينة صغيرة وأصدقائه فيها، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن لديه أصدقاء بالمملكة مهندسين مثله وآخرين يعملون في مهن أخرة، كما لديه أصدقاء غير متعلمين لكنهم أذكياء ولهم تفكير مختلف.

ونوه بأن أهالي المتجمع يتمتعون بالنشاط، ويحبون الأعمال اليدوية ويأخذون رأيه، كما يسعدون بالعمل معه.