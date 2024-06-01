صحف عالمية تسلط الضوء على بكاء "رونالدو" بعد خسارة نهائي "كأس الملك"

صحيفة الخليج 365: سلطت الصحف العالمية، الضوء على بكاء لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بركلات الترجيح.

وقالت شبكة "توك سبورت": كريستيانو رونالدو يغادر الملعب وهو يبكي بعد إهداره اللقب في نهائي الكأس.

وأشارت "جي جلوبو" البرتغالية: بكاء كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر بركلات الترجيح أمام الهلال، لا يخفي النجم البرتغالي، الحائز على العديد من البطولات، خيبة أمله بعد حصوله على المركز الثاني في كأس الملك.

وأوضحت صحيفة "آ بولا" البرتغالية: رونالدو يبكي بعد خسارة كأس الملك، ويبقى على الأرض منهمر في البكاء بعد فوز الهلال باللقب.

وأبانت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: رونالدو لم يستطع إخفاء طعم الهزيمة المرير، حيث ظل يبكي على العشب بسبب الفشل الجديد مع النصر، وزملائه بالفريق قاموا بمواساته.

وكتبت "جازيتا" الإيطالية: كريستيانو رونالدو يخسر نهائي كأس الملك وينفجر في البكاء.

وأبانت "ريكورد" البرتغالية: رونالدو في سن ال 39 عاما يواصل شغفه المكثف للغاية ولم يخف خيبة أمله وانتهى الأمر به بالبكاء على أرض الملعب.