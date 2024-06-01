صحيفة الخليج 365: روى مواطن، قصة جدته التي أكلتها الذئاب خلال ذهابها إلى الرس عام 1362 هجريا.

وقال المواطن في مقطع فيديو، إن جدته أصلها من البدائع وكانت تملك بئر وكل سنة في الحصاد تذهب لأخذ نصيبها من إيجار البئر وتشتري به صاعين قمح.

وأضاف: ذهبت جدتي للبدائع وعندما وصلت وأخذت الخبز وضعته على رأسها وخرجت وقت العصر باتجاه الرس، ومع قدوم الليل ضلت الطريق.

وأكمل: ذهبت عائلة جدتي للبحث عنها في طريق البدائع وكانوا ينادون عليها يا مزنة ويصرخون وعندما سألوا عليها في البدائع أخبروهم أنها تحركت من العصر ورجعوا الرس ثم خرجوا للبحث عنها مرة أخرى.

وزاد: رأى اثنين من أقارب جدتي بقية ثيابها وعظامها متناثرة في أحد الطرق، ووجدوا الخبز كما هو لأن الذئاب لا تأكله.

وتابع: وضعوا عظام جدتي بعباءتها ودفنوها بعد ما صلوا عليها، وعندما عادوا أبلغوا والدتي بما حدث لجدتي، وأنهم ما لقوا إلا عظامها.ما لقينا إلا عظامها.. بالفيديو: مواطن يروي قصة جدته المسنة التي أكلتها الذئاب خلال توجهها من البدائع للرس

صحيفة الخليج 365: روى مواطن، قصة جدته التي أكلتها الذئاب خلال ذهابها إلى الرس عام 1362 هجريا.

وقال المواطن في مقطع فيديو، إن جدته أصلها من البدائع وكانت تملك بئر وكل سنة في الحصاد تذهب لأخذ نصيبها من إيجار البئر وتشتري به صاعين قمح.

وأضاف: ذهبت جدتي للبدائع وعندما وصلت وأخذت الخبز وضعته على رأسها وخرجت وقت العصر باتجاه الرس، ومع قدوم الليل ضلت الطريق.

وأكمل: ذهبت عائلة جدتي للبحث عنها في طريق البدائع وكانوا ينادون عليها يا مزنة ويصرخون وعندما سألوا عليها في البدائع أخبروهم أنها تحركت من العصر ورجعوا الرس ثم خرجوا للبحث عنها مرة أخرى.

وزاد: رأى اثنين من أقارب جدتي بقية ثيابها وعظامها متناثرة في أحد الطرق، ووجدوا الخبز كما هو لأن الذئاب لا تأكله.

وتابع: وضعوا عظام جدتي بعباءتها ودفنوها بعد ما صلوا عليها، وعندما عادوا أبلغوا والدتي بما حدث لجدتي، وأنهم ما لقوا إلا عظامها.