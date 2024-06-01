شاهد.. "أبوردح" يرقص في سوق الزل بالرياض.. وشلقم يمازحه ويخلع "الطاقية" من فوق رأسه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فقرة ترفيهية لمتعهد المزادات "شلقم" وبائع أسطوانات الأغانية القديمة "أبوردح" في سوق الزل بالرياض.

وظهر "أبو ردح" وهو يرقص مع عدد من متعهدي السوق على وصلة غنائية شعبية فيما يقوم شلقم بتشجيعهم والتصفيق لهم.

وشوهد شلقم وهو يمازح "أبو ردح" ويخلع "الطاقية" من فوق رأسه وهو يضحك في مشهد عفوي.

ويهدف متعهدو المزاد إحياء الفعاليات الطريفة لجذب الزوار والسياح والمتعة والترفيه وخلق حالة من البهجة بين رواد السوق.

ويعتبر سوق الزل بالرياض واجهة سياحية مهمة في مدينة الرياض خاصة للأجانب ويترددون له بشكل مستمر لاقتناء ما يلزمهم.