"إذا ما استقال وينه ما شفناه".. بالفيديو: الغيامة يعلق على غياب مسلي آل معمر عن لقاء النصر والهلال

صحيفة الخليج 365: علق المحلل الرياضي عبدالعزيز الغيامة، على غياب مسلي آل معمر عن لقاء النصر والهلال بنهائي كأس الملك.

وقال الغيامة خلال لقائه ببرنامج "برا 18": جماهير النصر تستحق أن تقدر بشأن وجود مجلس إدارة النادي من عدمه، فإذا استقال مسلي آل معمر يجب التوضيح وإذا ما استقال"فأين هو؟"، 7 شهور ما شفناه.

وأضاف: العمل في النصر ناقص، لافتا: الهلال الأمور تسير بجانبه في أسوأ الظروف، والنصر استطاع إحراج الهلال.

وتابع: الجماهير الهلالية تجامل علي البليهي وتصرفه "أحمق" لا يليق بلاعب محترف.