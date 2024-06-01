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"إذا ما استقال وينه ما شفناه".. بالفيديو: الغيامة يعلق على غياب مسلي آل معمر عن لقاء النصر والهلال

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صحيفة الخليج 365: علق المحلل الرياضي عبدالعزيز الغيامة، على غياب مسلي آل معمر عن لقاء النصر والهلال بنهائي كأس الملك.

وقال الغيامة خلال لقائه ببرنامج "برا 18": جماهير النصر تستحق أن تقدر بشأن وجود مجلس إدارة النادي من عدمه، فإذا استقال مسلي آل معمر يجب التوضيح وإذا ما استقال"فأين هو؟"، 7 شهور ما شفناه.

وأضاف: العمل في النصر ناقص، لافتا: الهلال الأمور تسير بجانبه في أسوأ الظروف، والنصر استطاع إحراج الهلال.

وتابع: الجماهير الهلالية تجامل علي البليهي وتصرفه "أحمق" لا يليق بلاعب محترف.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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