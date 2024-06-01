شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروى قصة شغفه بالإلكترونيات والاختراعات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن قصة شغفه بالإلكترونيات وأبرز الاختراعات التي توصل إليها بمساعدة زوجته.

وقال العم أبو قاسم صاحب القصة والذي تجاوز الـ 50 عاما خلال لقاء مع قناة mbc : ” أحب الاختراعات منذ طفولتي، وأي شيء اخترعته كان بدون دراسة”، مضيفا أنه تمكن فى صغره من اختراع جهاز لفتح باب المنزل عن طريق الريموت وتشغيل الإنارة بواسطة الجوال.

واستطرد إلى أنه على الرغم من معاناته من الرعشة في يده إلا أن ذلك لم يمنعه من الاختراعات خاصة أن زوجته تحرص على مساعدته، قائلا: ” أحلم بتوثيق اختراعاتي والحصول على شهادة براءة اختراع”.