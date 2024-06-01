شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال التطرّق للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.



وعبّر سموه خلال الاتصال عن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن، مؤكداً ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.