شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.





طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد لتشمل أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.