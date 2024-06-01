السعودية | أول رحلة جوية من الدمام تصل النجف العراقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصلت اليوم (السبت)، أولى الرحلات الجوية من مدينة الدمام إلى مطار النجف الدولي بمدينة النجف العراقية، في إطار الخط الجديد الذي تم تدشينه بين المدينتين، وذلك وسط ترحيب كبير من قبل المسؤولين والمواطنين العراقيين.

وشارك سفير المملكة لدى العراق عبد العزيز الشمري، في تدشين مراسم وصول أول طائرة قادمة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى النجف.

ومن المقرر أن يكون هناك 3 رحلات أسبوعيا من الدمام إلى النجف وبالعكس في إطار الخط الجوي الجديد الذي جرى تدشينه اليوم.

وتُمثّل الرحلات السعودية إلى النجف ثالث المحطات العراقية بعد مدينتَي بغداد وأربيل، وذلك في إطار تنويع الوجهات داخل العراق دعماً لعمليات التنقل بين البلدين، وتعزيز تعاونهما في مجال النقل الجوي.