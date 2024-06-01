وقاحة وقلة أدب.. شاهد.. ردة فعل مواطن بعدما تفاجأ بسيارتين أغلقا مدخل جراج من بداية مباراة النصر والهلال حتى الفجر

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن في مقطع فيديو، إغلاق سيارتين لمدخل جراج، منذ توقيت مباراة النصر والهلال أمس، وحتى فجر اليوم.

مدخل الباركينج

وقال خلال حديثه: "في سيارتين قافلين على مدخل الباركينج من وقت المباراة الساعة 9 حتى الفجر، هذه عدم تربية وقلة أدب واللي بيدافع عنهم قليل أدب مثلهم".

رد صاحبة سيارة

وأضاف أنه تم الاتصال بإحدى أصحاب السيارتين، وردت سيدة قالت إنها في مكان بعيد تحتاج إلى ساعة ونصف لتصل، ولكن للفجر لم تصل، مشيرا إلى أن المرور أوقع عليهم غرامات.

انتظار

وتابع: "أصحاب السيارات الموجودة بداخل الجراج ينتظرون في الخارج للفجر ياخدوا سياراتهم ويروحوا بيوتهم.

توصيل الأسرة

وأكمل: "واحد منهم فقد الأمل وأوصل أولاده بأوبر وجاء ينتظر سيارته، ولكن إلى الآن مقفلين عليه، هذه قلة أدب ووقاحة وعدم تربية".