بالفيديو.. الفنانة ميلا الزهراني تكشف اسمها الحقيقى وحجم ثروتها والفريق الذي تشجعه

صحيفة الخليج 365 كشفت الفنانة ميلا الزهراني عن اسمها الحقيقى، والعمل الفني الذي ندمت عليه وعن الفريق الذي تشجعه.

الاسم الحقيقي

وقالت خلال ظهورها على قناة العربية إن اسمها الحقيقي هبة، وأطلق عليها "ميلا" لأنها كانت تشجع فريق إيه سي ميلان الإيطالي.

عمل ندمت عليه

وأضافت الفنانة ميلا، أنها ندمت على القيام بعمل "أبو مليار"، مشيرة إلى أنها لا تفكر أبدا في تكرار تجربة الزواج.

رفض الشخصيات غير السعودية

وعن سبب رفضها أداء الشخصيات غير السعودية، قالت: "لأنه عندنا شخصيات سعودية كثيرة نحتاج أن نمثلها، وعندنا قصص كتير تُروى".

من تشجع بالدوري السعودي

وأوضحت أن الفريق الذي تشجعه في الدوري السعودي هو "الهلال"، قائلة: "أنا هلالية وكل خياراتنا الهلال".

هل صرتي مليونيرة؟

واختتمت ميلا حديثها بأنها أصبحت الآن مليونيرة، معلقة: "مو اليوم من زمان، قبل الفن ما كانت حقتي، وبعد الفن صارت حقتي".