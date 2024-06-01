شكرا لقرائتكم خبر عن نزاهة تحقق في 446 قضية فساد وتوقف 112 متهمًا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مايو 2024.وأوضحت الهيئة أنها قامت بـ3806 جولة رقابية وتحقق في 446 قضية جنائية وأوقفت 112 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.جرائم فسادوبينت أن الجهات التي تشملها التحقيقات: وزارات: الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وأشارت إلى أن جرائم الفساد تشمل: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.