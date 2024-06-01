شكرا لقرائتكم خبر عن يتزامن مع بدء اختبارات الطلاب.. طقس حار على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

عقيل العقيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مدن ومحافظات المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة، لتلامس الـ 50 درجة مئوية، وطقسًا أكثر حرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.فيما تشهد طقسًا لطيفًا على سلسلة جبال السروات مع ندرة في الأمطار.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": طقس حار على معظم مناطق المملكة وشديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة مكة المكرمة بدرجات حرارة تقترب من الـ 50 درجة مئوية مع انخفاض فرصة هطول الأمطار على المملكة بشكل عام، باستثناء المرتفعات الجنوبية والغربية ومرتفعات مكة المكرمة.وأوضح أن التوقعات الشبه موسمية تشير إلى أن درجات الحرارة العظمي في الأسبوع الجاري من 2 الى 8 يونيو ستكون متفاوتة ما بين 28 إلى 48 درجة مئوية.وتكون الحرارة منخفضة على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومرتفعة في المنطقة الشرقية والجهة الشرقية من الربع الخالي.وعن توقعات هطول الأمطار شبه الفصلية على مناطق المملكة، أوضح العقيل، أن الأسبوع الجاري من 2 إلى 8 يونيو، تزداد فرص هطول الأمطار لتكون غزيرة إلى غزيرة جداً على جنوب المملكة للمناطق عسير، جازان ونجران)، وقد تصل كمية الهطول الأسبوعية ما بين 50-60ملم .