شاهد.. سقوط برد كبير الحجم بدون نزول مطر في محايل عسير

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن في مقطع فيديو متداول، سقوط حبات برد كبيرة الحجم، شمال قنا في محايل عسير.

وأظهر الفيديو، سقوط كميات كبيرة من البرد على الأرض بأحجام مختلفة، بدون نزول مطر.

وعلق موثق الفيديو، قائلا: "ماشاء الله تبارك الله، برد بدون مطر".