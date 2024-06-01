شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة آمنة.. "الصحة" تطلق مشروع تعزيز مكافحة العدوى بخدمات الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، مشروع تعزيز تطبيق معايير مكافحة العدوى بخدمات الأسنان، لترسيخ أهمية التقيد بهذه المعايير المبنية على المعايير الوطنية والعالمية المعتمدة لسياسات مكافحة العدوى داخل مراكز وعيادات الأسنان بين الممارسين الصحيين في مجال خدمات الأسنان.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من رؤية الوزارة نحو ضمان بيئة آمنة وخالية من العدوى في خدمات الأسنان، وبما يسهم في تطوير وتنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة العدوى من خلال تعزيز المهارات والممارسات الصحية بين الممارسين الصحيين في هذا المجال. خدمات الأسنان ويهدف المشروع والذي يستهدف خدمات الأسنان في كافة مناطق المملكة، إلى رفع نسبة الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى في خدمات الأسنان.

ووفقاً للتقرير السنوي للصحة بلغ إجمالي زيارات المراجعين لعيادات الأسنان بالمستشفيات ومراكز طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة حسب خلال عام 2022، «4,562.628» زيارة، منهم «439,039» مراجعاً بالمنطقة الشرقية، و«373,458» بصحة الأحساء، و«107,479» بصحة حفر الباطن.