شكرا لمتابعة خبر عن بدء المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونيًا عبر قوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنيمية الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر منصة قوى.

وأشارت الوزارة أن العقود المستهدفة، هي عقود جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة ةا تقل عن 51%.

وأوضحت أن طريقة التوثيق، تكون من خلال الدخول لمنصة قوى، وبعدها اختيار إدارة المنشآت، ثم اختيار كيف نستفيد من خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة