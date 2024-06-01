"ضربه بآلة حادة على رأسه".. تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالمواطن " عادل الجهني" في تبوك

صحيفة الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عادل بن معوض بن عودة الفايدي الجهني - سعودي الجنسية - على قتل حاتم بن علي بن حامد الجهني - سعودي الجنسية - وذلك بضربه بآلة حادة على رأسه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عادل بن معوض بن عودة الفايدي الجهني - سعودي الجنسية - يوم السبت 24 / 11 / 1445هـ الموافق 1 / 6 / 2024م بمنطقة تبوك.