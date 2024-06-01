شاهد.. ردة فعل "رحالة فرنسية" لحظة مغادرتها المملكة

صحيفة الخليج 365: وثقت الرحالة الفرنسية، كارلين ربوتا مقطع فيديو، أظهر لحظة خروجها من الأراضي السعودية بعد زيارتها المملكة.

وأظهر الفيديو الرحالة الفرنسية وهي تقود سيارتها، مشيرة إلى خروجها من آخر بوابة على حدود المملكة.

وأبان الفيديو الرحالة الفرنسية وهي متأثرة لحظة مغادرتها المملكة، وقالت : "مررت للتو بآخر بوابة لمغادرة السعودية، أخبروني أن هذا البلد سيكون صعبا وخطيرا على رحالة امرأة تسافر بمفردها وها أنا ذا"، معبرة عن حزنها لمغادرة المملكة.

والجدير بالذكر كانت كارلين عبرت في وقت سابق عن سعادتها بزيارة المملكة وأشادت بمواقف المواطنين الذين حرصوا على مساعدتها خلال الرحلة.