شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام بالنظام وتحري الدقة.. "التعليم" توضح ضوابط الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

تعليمات الاختبارات

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أن على إدارات المدارس توخي الدقة في التعامل مع الأخطاء المكتشفة في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح، ومعالجتها بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب ولا تؤثر على نتيجة الطلاب بشكل عام.وبينت الوزارة من خلال دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، أنه إذا تم اكتشاف خطأ في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب، فيتم معالجة الوضع بحيث تبقى الأسئلة على حالها.ويُحرر محضر بذلك تتصرف في ضوئه اللجنة الإجراءات المتمثلة في إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة، أو إعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة.وفيما عدا الحالتين السابقتين لإدارة المدرسة حق التصرف بما يحقق مصلحة الطالب مع أهمية توخي الدقة في استخدام الإجراءات بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب.وشددت الوزارة على عدد من التعليمات قبل دخول الاختبار تتمثل في ألا يحمل أي ورقة أو كتاب أو مذكرة إلى قاعة الاختبار عدا الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار، على أن تكون الأدوات المسموح بها خالية تمامًا من أي معلومات سواء كانت كتابة رمز أو معادلة أو ما شابه ذلك، وكتابة اسمه وإجابته باللون الأزرق، ويمكن لطلاب الصف الثالث الابتدائي استخدام القلم الرصاص في ورقة الإجابة وبخط واضح، مع كتابة رقم الإجابة بحسب رقم السؤال، وترك فاصل بين إجابة كل سؤال وما يليه.إضافة إلى تجنب استخدم الطامس المبيض في ورقة الإجابة، وتجنب تدوین أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وتجنب الغش أو محاولته أو المساعدة على الغش بأي وسيلة كانت، وتجنب أي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام أو مخالفة لوائح وتعليمات الاختبارات، أو التسبب في إحداث فوضى في قاعة الاختبار أو التطاول على أحد المسؤولين بكلام غير لائق أو منافٍ للآداب، وعدم الانتقال من مكان لآخر أثناء الاختبار دون الرجوع للملاحظ.وأشار الدليل إلى أنه يُسمح للطالب الذي يتأخر بما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة بدخول الاختبار، ويُؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار يتم معاملته وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة (يتم حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخر لسبب غير وجيه لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط / الإشراف والمتابعة بالمدرسة).كما لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار، ويُحرر محضر تأخر طالب أكثر من 15 دقيقة تكرار تأخر.ولا يسمح لأي طالب بتسليم ورقة إجابته قبل أن يمضي نصف الوقت المحدد للإجابة إلا إذا اقتضت ضرورة صحية لطالب ما، فيمكن خروجه بعد التأكد من وضعه وموافقة مدير المدرسة.ويُمنع الإجابة عن أي استفسار في الأسئلة بما يُوحي بالإجابة أثناء سير الاختبار، أما في حالة وجود كلمات غير واضحة فيمكن لرئيس اللجنة توضيح ذلك عند الضرورة بالتنسيق مع معلم المادة.