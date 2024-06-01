بالفيديو: الفنان الإماراتي عبدالله بالخير يكشف عن سر ضحكته الدائمة وشعوره بالسعادة

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، عن سبب ضحكه المستمر وشعوره الدائم بالسعادة.

وقال خلال استضافته ببرنامج "كلام الناس": "المشاعر دائما فيها السلب وفيها الايجاب، لكن إن كانت كفتك في الإيجاب أكبر فأنت جيد".

وأضاف أنه يمتلك في منزله جهاز للسعادة، قائلا: "عندي جهاز أصغر من الترانزستور بحطه في الفيشة وبيبث ذبذبات للسعادة".

آلية جهاز السعادة

وتابع: "الإنسان في تكوينه يوجد جزئين، واحد خاص بالفرح وواحد يتعلق بالحزن، والجهاز بيطلع ذبذبات ما تحس فيها تشعرك بالسعادة".

علاج الأرق

وأوضح أن الجهاز يساعده في التخلص من الأرق أيضا، مضيفا: "تدخل يديك في الجهاز ويظهر لك نسب معينة تتعلق بالأمور النفسية وكيفية التعامل معها من خلال اليوجا مثلا وأشياء أخرى.

وأشار إلى أنه قام بشراء هذا الجهاز من بريطانيا، مختتما: "لازم الجهاز يكون موجود عند كل الناس ولازم تعلي طاقتك".