شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن المواطن المختفي في القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت صور جديدة من كاميرا مراقبة للمفقود هتان شطا قبل اختفاءه بساعات فقط، ويبدو في أحدها يجلس على الشارع مباشرة وهو متكئ على الرصيف قرب شاحنة نقل صغيرة في منطقة التجمع الخامس وصورة أخرى في بقالة وثالثة يمشي في الشارع.

واختفى الشاب يوم 22 أبريل، هذا يعني أنه أكمل 40 يوم وهو مفقود، ورجّحت التحريات الأمنية المصرية بعدم تعرضه لأي حادث جنائي حيث وجدوا في شقته جميع متعلقاته.

وتكثف السفارة السعودية في القاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية، عمليات البحث عنه حالياً.

ويعد هتان شطا متزوج ولديه ابنة، وذهب لمصر بهدف الدراسة وتطوير خبراته في مجال عمله الخاص بالاستشارات التدريبية.

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