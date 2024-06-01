شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض جهود أونروا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال تصنيفها بالإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول من ذلك رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأضافت المملكة أن على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية.