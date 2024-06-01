شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: اليوم بداية فصل الصيف في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن اليوم هو أول أيام الصيف على محافظات ومناطق المملكة؛ مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانيًّا، لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن الأول من شهر يونيو المقبل هو بداية دخول فصل الصيف، وسط مؤشرات حول ارتفاع درجات الحرارة، مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصائف المملكة.

وغرد القحطانى أمس على حسابه على منصة “أكس”، وكتب: قبل يوم من دخول فصل ‎الصيف .. الدمام والأحساء تصعدان إلى 47 ْ م في الظل، تليهما القيصومة 46 ْ م والقصيم 45 ْ م”.

ونوّه بأن المركز يعمل على تسخير جميع الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله التي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة المتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، و رادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة.