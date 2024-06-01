شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تعلن عن بداية موسم الأعاصير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي 2024، يبدأ اليوم السبت 1 يونيو وينتهي في 30 نوفمبر.

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن أعاصير المحيط الأطلسي هي منخفضات جوية عميقة تتكون على السواحل الأفريقية الاستوائية من المحيط وتتحرك إلى الغرب لتصل إلى الشواطئ الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة، وتسير إما شمالا بمحاذاة الساحل أو تعبر غرباً نحو الولايات الجنوبية أو المكسيك.

وبين أنه يبلغ قطر الإعصار عدة مئات من الكيلومترات وينتقل بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة وعين الإعصار (أو مركزه) هي منطقة هادئة لا يتجاوز قطرها عدة كيلومترات تحيط بها دائرة نشاط الإعصار وهي منطقة تمتد عشرات الكيلومترات للخارج تتلبد في سمائها غيوم كثيفة وسميكة مشبعة ببخار الماء وتهطل منها أمطارا غزيرة متواصلة (قد تزيد عن 500 مليمتر) مصحوبة بالبرق والرعد وتزمجر فيها رياح عاتية قد تزيد سرعتها عن 300 كيلومتر في الساعة.

ولفت أبو زاهرة الانتباه الى أن الرياح القوية تؤدي إلى هيجان البحر وتلاطم الأمواج العالية التي قد يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، وتضعف قوة التأثير للإعصار كلما تم الابتعاد عن مركزه.

وأشار إلى أنه في المتوسط بمنطقة حوض شمال الأطلسي 11.3 عاصفة تحدث في كل موسم، بمتوسط قدره 6.2 و2.3 أما الأعاصير أصبحت تعطى (تصنيف 3 أو أكبر).

يذكر أن ذروة نشاط الأعاصير تحدث في حوالي 10 سبتمبر من كل موسم.