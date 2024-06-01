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شاهد: طفل نصراوي يكشف سبب خسارة النصر⁧‫ نهائي كأس الملك‬⁩ ويشعل مواقع التواصل

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صحيفة الخليج 365: كشف طفل نصراوي في مقطع فيديو متداول، سبب خسارة فريق النصر⁧‫ أمام الهلال في نهائي كأس الملك‬⁩.

وأبدى الطفل استغرابه من تنفيذ لاعب صغير السن ضربة الجزاء، وعدم تكليف اللاعب سلطان الغنام بالمهمة خاصة أنه يمتلك الخبرة للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وانتقد المشجع الصغير تصرفات علي الحسن لاعب النصر، الذي كان يضحك بعد خسارة الفريق أمام الهلال، بينما البرتغالي ظل يبكي في الملعب.

واختتم الطفل حديثه أنه مشجع لفريق النصر، ولكن رونالدو يستحق اللعب في فريق أكبر من النصر.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النصر، 5-4 بركلات الترجيح.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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