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بالفيديو.. رائد أعمال: المدارس والجامعات مثل السجن.. وضياع هذه السنوات مصيبة

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صحيفة الخليج 365: شبه رائد الأعمال المهندس ياسر بهجت، المدارس والجامعات بالسجن.

وقال خلال لقاء مع برنامج "بودكاست بترولي": " اعتبر المدارس والجامعات سجون ليست للأجساد بل أسوأ لأنها سجن للعقول".

وأشار إلى أن المدارس والجامعات تعطل النمو الاقتصادي ليس فقط بسبب التكلفة ولكن بسبب الطاقة المهدرة للمتعلمين في نظام التعليم.

وأضاف : " حسب عقيدتنا الإنسان يكون منتج منذ بلوغه 14 عاما ويتحمل المسؤولية، فمنذ 15 عاما حتى 23 عاما يكون الإنسان في قمة طاقته ويستطيع تحقيق أكبر إنتاجية.

وتابع: " هذه الفترة هي أهم فترة إنتاجية في حياة البشر ولكن عندما تضيع هذه الفترة في المدارس والجامعات هذه مصيبة".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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