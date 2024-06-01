شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم العالمي للوالدين.. مختصون لـ"اليوم": الشخص الموفق هو من يراعي والديه والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم" بمناسبة اليوم العالمي للوالدين أن تفعيل هذا اليوم والاحتفاء به يعزز وبقوة العلاقة بين أفراد الآسرة ويكون علاقة ووطيدة بين أفراد الأسرة ووالديهم .

وقالت الباحثة في القضايا الفكرية والمسؤولية المجتمعية والمستشار الأسري والتربوي ريم عبدالرحمن رمزي، إن دور الأسرة المتمثل في العطاءات التي يقدمها الوالدين، يُعد دوراً مهماً بالنسبة للمجتمع المحلي والدولي مما جعل من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2012، أن تقرر في اليوم الأول من يونيو أن يكون موعداً للاحتفاء بالوالدين. ريم عبدالرحمن رمزي

وأوضحت أن هذا اليوم يهدف إلى تعزيز الوعي تجاه أهمية الوالدين والدور الذي يقوم به كلاً منهما في سبيل التنشئة الصالحة، وتوفير الحماية الكاملة، والأدوات اللازمة الإيجابية، والمُعدة بشكل جيد ليكونوا قادرين على المساهمة في تنمية المجتمع وتطوره وازدهاره، فالأبناء هم النتاج الأمثل الذي يجب على الوالدين تكريس كل الجهود التربوية والنفسية والتعليمية لتحقيق الأهداف المستدامة في سبيل تقديم أفراد صالحين ومنتجين. الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن اليوم العالمي للوالدين فرصة لتكريم الآباء والأمهات، لما قدموه من تضحيات ونكران للذات مدى الحياة من أجل أبنائهم لتعزيز هذه العلاقة والذين يمثلون اللبنة الأساسية لأي أسرة مستقرة في أي مجتمع.وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم" بمناسبة اليوم العالمي للوالدين أن تفعيل هذا اليوم والاحتفاء به يعزز وبقوة العلاقة بين أفراد الآسرة ويكون علاقة ووطيدة بين أفراد الأسرة ووالديهم .وقالت الباحثة في القضايا الفكرية والمسؤولية المجتمعية والمستشار الأسري والتربوي ريم عبدالرحمن رمزي، إن دور الأسرة المتمثل في العطاءات التي يقدمها الوالدين، يُعد دوراً مهماً بالنسبة للمجتمع المحلي والدولي مما جعل من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2012، أن تقرر في اليوم الأول من يونيو أن يكون موعداً للاحتفاء بالوالدين.وأوضحت أن هذا اليوم يهدف إلى تعزيز الوعي تجاه أهمية الوالدين والدور الذي يقوم به كلاً منهما في سبيل التنشئة الصالحة، وتوفير الحماية الكاملة، والأدوات اللازمة الإيجابية، والمُعدة بشكل جيد ليكونوا قادرين على المساهمة في تنمية المجتمع وتطوره وازدهاره، فالأبناء هم النتاج الأمثل الذي يجب على الوالدين تكريس كل الجهود التربوية والنفسية والتعليمية لتحقيق الأهداف المستدامة في سبيل تقديم أفراد صالحين ومنتجين.



المملكة ترعى ثقافة تقدير الوالدين



وعن تقدير المملكة لدور الوالدين، قالت المختصة، إنها تكريم دورهما وتقدره وتجلّه وتدعمه بكل الوسائل المتاحة التي تُعبر عن مكانتهما وتقديرهما وتساعد في زيادة الوعي تجاه التعامل مع الوالدين وبيان الحقوق والواجبات المشتركة بين أفراد الأسرة الوحدة.

وأكدت أن المملكة ترعى الجهات القائمة على توفير كل وسائل الراحة الممكنة كرد للجميل وعرفاناً لأعمال الوالدين طوال مسيرة حياتهما من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية، مما يحقق لهما الحياة الكريمة والاستقرار والأمان. فاطمة بنت جهز العجلان

وقالت رئيسة القسم النسائي في جمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة رياض الخبراء فاطمة بنت جهز العجلان: "قيمة ومكانة الوالدين عظيمة في الإسلام لقولهه تعالى (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً ( ومكانتهما عظيمة ورضاهم جنة، وتقديرهما والإحسان إليهما واجب على أبنائهما وعلى كل فرد من أفراد المجتمع وعن تقدير المملكة لدور الوالدين، قالت المختصة، إنها تكريم دورهما وتقدره وتجلّه وتدعمه بكل الوسائل المتاحة التي تُعبر عن مكانتهما وتقديرهما وتساعد في زيادة الوعي تجاه التعامل مع الوالدين وبيان الحقوق والواجبات المشتركة بين أفراد الأسرة الوحدة.وأكدت أن المملكة ترعى الجهات القائمة على توفير كل وسائل الراحة الممكنة كرد للجميل وعرفاناً لأعمال الوالدين طوال مسيرة حياتهما من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية، مما يحقق لهما الحياة الكريمة والاستقرار والأمان.وقالت رئيسة القسم النسائي في جمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة رياض الخبراء فاطمة بنت جهز العجلان: "قيمة ومكانة الوالدين عظيمة في الإسلام لقولهه تعالى (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًومكانتهما عظيمة ورضاهم جنة، وتقديرهما والإحسان إليهما واجب على أبنائهما وعلى كل فرد من أفراد المجتمع

التوفيق في رضا الوالدين