شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5 ) كم على المهد والحناكية ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ 5 مساء وتستمر حتى الساعة 11 مساء. السحب الرعدية سبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد لتشمل أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

