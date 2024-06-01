شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق جائزة التميز بـ"الصحة العالمية" في رفع جودة بيانات الوفيات والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية