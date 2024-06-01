شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. إنقاذ حياة حاج تعرض بمستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاج من جمهورية غينيا، في العقد الرابع من العمر، تعرض إلى تمزق بالشريان الأورطي الصدري مع نزف في جدار الشريان والتجويف البلوري للصدر.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يعاني من آلام شديدة في الصدر وارتفاع حرج في ضغط الدم، حيث نُقل للتنويم في العناية المركزة فوراً لإكمال الفحوصات الطبية التي أظهرت وجود تمزق بالشريان الأورطي الصدري مع نزف في جدار الشريان والتجويف البلوري للصدر. استكمال مناسك الحج وبين أن الفرق الطبية المكونة من عدة تخصصات طبية بدأت بإعداد خطة علاجية عاجلة ومكثفة، حيث أجرى فريق الأشعة التداخلية قسطرة تداخلية لوضع دعامة بمنطقة تمزق الشريان وإيقاف النزيف بمشاركة فريق جراحة الأوعية الدموية، تكللت بالنجاح.

وأشار إلى أنه تمت إعادة المريض للعناية المركزة لمتابعة الخطة العلاجية بإشراف فريق طبي وفني متكامل مجهز للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية الحرجة وعالية الخطورة، حتى استقرت حالة المريض وتماثل للشفاء وغادر المستشفى استعداداً لاستكمال مناسك الحج.

