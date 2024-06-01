منظومة النقل تطلق الدليل الإرشادي للتنقل في موسم الحج

أطلقت منظومةُ النقل والخدمات اللوجستية الدليلَ الإرشادي للتنقل في موسم الحج لهذا العام 1445هـ، مؤكدة تكاملها لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ويهدف الدليل إلى تيسير تنقل ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، ومن وإلى المشاعر المقدسة، عبر توعية ضيوف الرحمن بوسائل النقل الموثوقة والآمنة، وتوفير جميع المعلومات اللازمة التي تضمن لهم تجربة نقل آمنة ومريحة خلال موسم الحج؛ حيث يشمل معلومات مفصلة عن مختلف أنماط النقل، ويستعرض الترابط بين هذه الأنماط ودورها في توفير تجربة تنقل متكاملة وسلسة لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ويأتي إصدار دليل التنقل في موسم الحج في إطار جهود منظومة النقل والخدمات اللوجيستية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن خلال الموسم؛ حيث يسهم في معرفة الحاجّ بوسائل النقل المناسبة والموثوقة لكل مرحلة من مراحل رحلة الحاج.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تلعب دورًا حيويًّا وهامًّا في تيسير رحلة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، عبر توفير وسائل نقل متنوعة وآمنة وخدمات لوجيستية شاملة؛ حيث تتضافر جهود المنظومة لتحقيق تجربة متكاملة للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسهم في تأمين كافة احتياجات ضيوف الرحمن لتضمن راحتهم وسلامتهم، ولتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسلام.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الدخول إلى هذا الرابط .